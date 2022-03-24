У фейсбуці поділилися досягненнями воїнів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького разом з побратимами з 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Дашкевича.

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Російським окупантам завдали потужного удару

Українські захисники перетворили десятки одиниць російської техніки на тонни металобрухту, а живу силу противника – ліквідували. Допис проілюстрували промовистим відео.

Запам'ятайте, вороги! Спокою на цій землі вам не буде. Ми надійно тримаємо оборону української землі,

– наголосили військові.

До слова, омбудсменка Людмила Денісова б'є на сполох, оскільки Росія не забирає з України тіла своїх загиблих солдатів. Вони розкладаються й провокують екологічну катастрофу.

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Раніше у 30-й механізованій бригаді показали, що стається з ворогом, який дошкуляє обстрілами. Бійці опублікували відео, на якому палає ворожа бойова машина піхоти.

Якими є втрати ворога станом на 24 березня: дивіться відео