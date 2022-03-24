Відео палаючих російських кораблів опублікували Військово-морські сили ЗСУ. І так, на це можна дивитися вічно.

До теми Щиро дякуємо: російські пропагандисти допомогли знищити корабель "Орськ" у Бердянську

1 ворожий корабель вдалося знищити, ще 2 – пошкодити

На кадрах видно, як унаслідок блискучої військової операції українських військових, загорівся ворожий десантний корабель "Орськ". Відомо, що раніше він брав участь в окупації Криму та навіть у "спецоперації" Росії в Сирії.

Корабель такого типу може вміщувати до 20 танків, або 45 БТРів, або 50 вантажних автомобілів, і 300 – 400 десантників. Скільки б техніки чи живої сили окупанта там не було, тепер усе це залишиться на дні Азовського моря.

Окрім "Орська", вдалося підбити ще два кораблі Чорноморського флоту Росії. На відео видно, як вони намагаються втекти. На одному з них таки почалася пожежа, тож, сподіваємось, його теж спіткала доля "Орська".

Як це все відбувалося, можна побачити на 7-хвилинному ролику від ВМС.

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