Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, состоялся еще один важный шаг для развития украинского рынка БПЛА.
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Дроны быстрее будут попадать на фронт
Федоров отметил, что постановление одобрило правительство 30 марта. Над упрощением процедуры, по словам министра, работали Минэкономики и Минцифры при "максимальной поддержке" СБУ.
Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности,
– подчеркнул он.
Раньше процедура была более сложной. Надо было ожидать заключения от СБУ, что забирало у производителей БПЛА до 15 дней. Да и сама экспертиза затягивала процесс ввоза на территорию Украины комплектующих для беспилотников.
К примеру, говорится о GPS-модулях или термальных камерах. Кроме того, процедура упрощения может ускорить ввоз, сбор и доставку этих комплектующих на фронт.
"Продолжаем работать над ликвидацией других блокеров. Вносим изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Чтобы импортеры БПЛА не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения", – добавил министр.
По его словам, все это даст возможность сделать украинское войско более технологичным. Это позволит как сберечь жизнь нашим защитникам, так и приблизить победу Украины.
Украина завершает формирование армии дронов
- Об этом также сообщил Михаил Федоров. По его словам, в Украине формируются первые в мире роты ударных дронов. Причем три из них полностью готовы участвовать в войне против России.
- О трех ударных ротах беспилотников стало известно 28 марта. По словам Федорова, они полностью укомплектованы, имеют пикапы, ударные коптеры, а также средства спутниковой связи Starlink.
- Пикапы в этом случае будут необходимы для рейдов мобильных групп к тылу российских захватчиков. Также с их помощью будут доставлять грузы и будут эвакуировать раненых. Что касается Starlink, то они будут гарантировать бесперебойную связь на поле боя.