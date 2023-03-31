Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, состоялся еще один важный шаг для развития украинского рынка БПЛА.

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Дроны быстрее будут попадать на фронт

Федоров отметил, что постановление одобрило правительство 30 марта. Над упрощением процедуры, по словам министра, работали Минэкономики и Минцифры при "максимальной поддержке" СБУ.

Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности,

– подчеркнул он.

Раньше процедура была более сложной. Надо было ожидать заключения от СБУ, что забирало у производителей БПЛА до 15 дней. Да и сама экспертиза затягивала процесс ввоза на территорию Украины комплектующих для беспилотников.

К примеру, говорится о GPS-модулях или термальных камерах. Кроме того, процедура упрощения может ускорить ввоз, сбор и доставку этих комплектующих на фронт.

"Продолжаем работать над ликвидацией других блокеров. Вносим изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Чтобы импортеры БПЛА не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения", – добавил министр.

По его словам, все это даст возможность сделать украинское войско более технологичным. Это позволит как сберечь жизнь нашим защитникам, так и приблизить победу Украины.

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