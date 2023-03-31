Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, відбувся "ще один важливий крок для розвитку українського ринку БпЛА".

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Дрони швидше потраплятимуть на фронт

Федоров зауважив, що постанову схвалив Уряд 30 березня. Над спрощенням процедури, за словами міністра, працювали Мінекономіки та Мінцифри за "максимальної підтримки" СБУ.

Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки,

– наголосив він.

Раніше процедура була складнішою. Потрібно було очікувати на висновок від СБУ, що забирало у виробників БпЛА до 15 днів. Та й сама експертиза затягувала процес ввезення на територію України комплектуючих для безпілотників.

До прикладу, мовиться про GPS-модулі або термальні камери. Крім того, процедура спрощення може пришвидшити ввезення, збирання та доставку цих комплектуючих на фронт.

"Продовжуємо працювати над ліквідацією інших блокерів. Вносимо зміни до Митного та Податкових кодексів. Щоб імпортери БпЛА не сплачували ввізне мито та ПДВ за дрони та комплектуючі на час воєнного стану", – додав міністр.

За його словами, усе це дасть можливість зробити українське військо технологічнішим. Це дозволить як зберегти життя нашим захисникам, так і наблизити перемогу України.

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