Когда украинские беженцы вернутся домой: эксперт назвал важные факторы
2 августа 2022 , 22:30Читати новину українською
Источник:НВ
Украинцы были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, которую развязала россия. Они нашли временное убежище в разных странах мира.
Когда украинские беженцы вернутся домой
Все чаще возникает вопрос, вернутся ли украинские беженцы домой и при каких условиях. Об этом рассказал эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов Евгений Глебовицкий.
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Эксперт назвал три фактора, которые будут влиять на возвращение украинских беженцев из-за границы:
- Основной фактор – это окончание войны. Если война закончится так, что будет понятно, что мир стабилен, то многие будут готовы возвращаться. Если мир, по их мнению, будет нестабильным и будет сохраняться значительная стратегическая неопределенность, то они будут оставаться в ЕС.
- Вторым фактором эксперт назвал продолжительность войны – "сколько зим перезимуют украинцы, прежде чем они смогут вернуться". Глибовицкий добавил, что чем больше сезонов они проведут за границей, тем меньше будет желание возвращаться.
- Кроме того, Глебовицкий предположил, что многие европейские страны создадут скрытые инструменты для удержания украинцев (налоговые кредиты, образовательные возможности и т.п.). Речь в основном о женщинах с детьми. Таким образом, государства захотят решить свои демографические проблемы.
Глебовицкий подчеркнул, что могут быть и другие факторы, которые повлияют на решение украинских беженцев о возвращении домой.
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