Россияне распространяют фейковые видео, в которых европейцы якобы просят беженцев возвращаться в Украину
Источник:ЦПД
В то время как российские войска продолжают обстреливать города Украины, у прокремлевских пропагандистов новая цель. Они хотят настроить европейцев против украинских беженцев.
Роспропаганда хочет дискредитировать украинских беженцев
За почти 9 месяцев войны из Украины выехало 9,3 миллиона украинцев, на сегодня в Европе находится еще более 2 миллионов. И россияне продолжают предпринимать попытки дискредитировать украинцев заграницей. Они делают это с помощью соответствующих видео, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
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Так, за последние 2 недели в медиапространстве Европы распространили уже третье пропагандистское видео.
Эти ролики обнародуются с призывом к украинцам возвращаться домой. Обращение на разных языках к украинцам имеет целью показать, что якобы авторами данного видео являются жители стран ЕС.
Неграмотные русские напутали флаги стран и язык, на котором написано "посыл". К примеру, латвийский "призыв" написали на турецком языке.
Пропагандистские видео для беженцев / Фото с телеграммы ЦПД
Видеоролики деструктивного характера европейцами не воспринимаются, однако не следует исключать и вариант, который подобными способами враг готовится к масштабной ИПСО и такие "вбросы" - только для сбора данных и реакций,
– заявили в ЦПД.
Целью видео является создание лживого образа Украины и ее граждан в европейском инфопространстве для дискредитации интеграции Украины в НАТО.
Сколько украинцев еще уедут за границу
За почти 9 месяцев войны из Украины выехало 9,3 миллиона украинцев, а вернулось уже более 7,4 миллиона человек. Вместе с тем, за рубежом по состоянию на сегодняшний день находится еще более 2 миллионов граждан Украины. И прогнозируют, что еще около 2 – 3 миллионов выедут в Европу в ближайшее время. Все из-за похолодания и постоянных обстрелов критической инфраструктуры.