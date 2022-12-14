Россияне распространяют фейковые видео, в которых европейцы якобы просят беженцев возвращаться в Украину

В то время как российские войска продолжают обстреливать города Украины, у прокремлевских пропагандистов новая цель. Они хотят настроить европейцев против украинских беженцев.

Роспропаганда хочет дискредитировать украинских беженцев

За почти 9 месяцев войны из Украины выехало 9,3 миллиона украинцев, на сегодня в Европе находится еще более 2 миллионов. И россияне продолжают предпринимать попытки дискредитировать украинцев заграницей. Они делают это с помощью соответствующих видео, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Так, за последние 2 недели в медиапространстве Европы распространили уже третье пропагандистское видео.

Эти ролики обнародуются с призывом к украинцам возвращаться домой. Обращение на разных языках к украинцам имеет целью показать, что якобы авторами данного видео являются жители стран ЕС.

Неграмотные русские напутали флаги стран и язык, на котором написано "посыл". К примеру, латвийский "призыв" написали на турецком языке.

Пропагандистские видео для беженцев / Фото с телеграммы ЦПД

Видеоролики деструктивного характера европейцами не воспринимаются, однако не следует исключать и вариант, который подобными способами враг готовится к масштабной ИПСО и такие "вбросы" - только для сбора данных и реакций,

– заявили в ЦПД.

Целью видео является создание лживого образа Украины и ее граждан в европейском инфопространстве для дискредитации интеграции Украины в НАТО.

Сколько украинцев еще уедут за границу