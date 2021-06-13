"У нас было только стрелковое оружие": как украинские бойцы освобождали Мариуполь от оккупантов

Украинские бойцы 13 июня 2014 года начали успешную операцию по освобождению Мариуполя – одной из самых знаковых побед в 2014 году в российско-украинской войне, которая помешала дальнейшей оккупации Украины. В ней принимали участие бойцы "Азова", 2 роты батальона "Днепр-1", первая бригада Национальной гвардии и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Мариуполь как крупный промышленный центр и портовый город должен был играть особую стратегическую роль в реализации плана Москвы.

Важно Зеленский поздравил украинцев с 7 годовщиной освобождения Мариуполя от оккупантов

Выход к Азовскому морю открывал бы прямое морское сообщение с анексованим Крымом, а перспектива захвата юга Донецкой, Запорожской и Херсонской областей открывала бы путь к Крыму по суше.

Именно поэтому с марта 2014 года в Мариуполе развернулись события "русской весны". В апреле город оказался под контролем сепаратистов, которые терроризировали местных жителей, захватив помещения городского совета и других государственных органов.

Как все начиналось

14 апреля 2014 года украинская власть объявила о начале АТО, целью которой было возвращение под свой контроль захваченных боевиками городов востока Украины. 9 мая колонна 72-й бригады разрушила баррикады, которые сепаратисты поставили в городе и зашла в Мариуполь. Оккупанты оказали вооруженное сопротивление, напав на управление МВД и другие объекты силовых ведомств.

Для избежания обострения конфликта и чтобы не допустить большого количества жертв среди местного населения, штаб АТО 10 мая принял решение о временном выводе бойцов Национальной гвардии из города. И Мариуполь на месяц оказался под контролем российских оккупационных сил.



У Украины было несколько планов по освобождению Мариуполя

Военный эксперт Михаил Жирохов говорит, что россияне пытались перебросить оружие и боеприпасы морем так называемым российским добровольцам. В частности, в июне 2014 года были нападения на пограничные заставы на Азовском побережье.

Жирохов объяснил, что в то время 72-я бригада ВСУ стояла на блок-постах вокруг Мариуполя, а в мариупольском аэропорту, который не функционировал до войны, находились несколько добровольческих подразделений. Наиболее известным и мощным в то время был именно "Азов". Перед 13 июня батальон "Азов" сделал несколько вылазок в Мариуполь и эти разведывательные вылазки показали, что оккупанты удерживают квартал в центре города.

Наши ребята понимали, что и где. Более того, они построили среди поля макет, где проводили учения, как именно будут штурмовать. Но до 13 июня боевики получили информацию или кто-то слил им ее. И они во главе с "Чеченом" выехали перед самым штурмом. Также они забрали с собой оружие, которое россияне перебросили к ним,

– рассказал Михаил Жирохов.

Кто такой "Чечен"? Речь идет об Андрее Борисове по прозвищу "Чечен" 1984 года рождения, житель Володарского района, был руководителем незаконной группировки "ДНР", которая в мае 2014 года захватывала административные здания в Мариуполе. Называл себя "комендантом Мариуполя". После освобождения города 13 июня 2014 года он сбежал. Затем появилась информация, что "Чечен" сгорел в автомобиле, однако вскоре выяснилось, что он жив.

Экс-командир полка "Азов", участник освобождения Мариуполя, глава центрального штаба партии "Национальный Корпус" Максим Жорин рассказал, что планов по освобождению Мариуполя было несколько. Были разные взгляды и на то, как его можно вернуть, но окончательным решением было освобождать город 13 июня 2014 года.

И уже на рассвете того дня началась новая активная фаза штурма Мариуполя. Штаб-квартиру боевиков зачищали 2 штурмовые группы бойцов "Азова", которые двигались параллельно по разным улицам, по разным направлениям, у которых были свои задачи. Сепаратисты, которые захватили центр Мариуполя, укрепились в нескольких зданиях, создав между ними систему укреплений, через которую пришлось пробиваться украинским бойцам.

Полк "Азов" принимал непосредственное участие в освобождении города. На тот момент в городе уже не было абсолютно никаких Вооруженных сил Украины, на тот момент из города уже вышла часть Нацгвардии и украинские силы были только на подъездах к городу в виде блок-постов,

– вспомнил Максим Жорин.

"13-го июня "Азов" был в составе штурмовых групп, и именно на наш батальон легла судьба, которую я считаю почетной и достойной. Именно нам выпало атаковать, штурмовать и пробиваться первыми к врагу. У нас было только легкое стрелковое оружие, из более-менее тяжелого были лишь крупнокалиберный пулемет "Утес", который был установлен на самодельном бронированном грузовике – мы называли его "Пряник" – и ЗУ-32", – заметил Жорин.

Актуально День освобождения Мариуполя: как город спасли от "русского мира"

Экс-командир полка "Азов" отметил, что эта операция сыграла ключевую и переломную роль в российско-украинской войне.

"Я искренне считаю, что эта операция была ключевой и переломной в российско-украинской войне, ведь на тот момент это было не только освобождение территорий, на тот момент мы вернули под контроль Украины огромный полумиллионный город на Востоке. А самое главное – мы показали и Украине, и нашим врагам то, что украинские воины могут возвращать территории, что украинские воины могут идти вперед", – заявил Жорин.

Он добавил, что на усилении у "Азова" были такие подразделения как:

"Днепр-1",

часть Национальной гвардии,

подразделения Вооруженных сил Украины, которые держали периметр всей операции.

Не обошлось без ранений

В результате боя с украинской стороны был один тяжелораненый, один средней тяжести и несколько человек с осколочными ранениями, которые квалифицируются как легкие.

"Все, кроме одного тяжело раненного, принимали участие в бою до конца, даже после того, как уже получили ранения", – вспомнил экс-командир "Азова".

Стратегическая важность этого города, говорит Максим Жорин, заключается в нескольких аспектах:

это полумиллионный большой город на берегу Азовского моря, где расположены крупные промышленные объекты, а также это – порт Азовского моря;

именно Мариуполь мог стать воротами для пророссийских боевиков, чтобы прорвать коридор в Крым, что, естественно, сделало его крайне опасным в руках сепаратистов.

Военный эксперт Игорь Козий говорит, что "Мариуполь приносит мощную металлургическую индустриальную базу, которая серьезно наполняет госбюджет".



Украинские бойцы даже после ранений продолжали бороться

Мариуполь можно использовать для разного рода торговых путей и возможностей государству для предприятий, экономики, дальнейшего получения тех или иных экономических выгод. В конце концов, что очень важно, – Мариуполь большой по размерам и человеческому ресурсу город на Азовском побережье.

"Его потеря обрезала бы наши возможности, как военно-морской страны. Что и планирует Российская Федерация, – это обрезать Украину к выходу к Черному и Азовскому морям. Поэтому пропустить это со стратегической точки зрения невозможно было. Я считаю, что это очень важно и до сих пор это осталось недооцененным. Люди совершили героический поступок, который они должны были совершить как военнослужащие и добровольцы", – добавил Козий.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что освобождение Мариуполя от российских сепаратистов предотвратило создание сухопутного коридора в Крым.

Интересно Мы поняли, что город свободен, – очевидцы вспомнили день освобождения Мариуполя

"Это был бы плацдарм для наступления в дальнейшем на Перекопский перешеек и Одессу. Роль добровольцев в Украине никто не хочет рассматривать, хоть первый этап войны они взяли на себя. И почти первые два месяца они вытащили эту войну самостоятельно. Они сыграли решительную роль в плане первого отпора. Также я напомню, что во время Дебальцевского котла, когда все силы российских оккупационных войск были стянуты под Дебальцево, полк "Азов" освободил Широкино. И этим самым они, фактически, перенесли линию фронта с окраины Мариуполя аж за Широкино. То есть, дали возможность городу более-менее существовать на безопасном расстоянии от боевых действий", – подытожил Жданов.

По словам военного эксперта, за Мариуполем, фактически, нет населенных пунктов. Поэтому, если город не освободили бы от российских сепаратистов, оккупанты могли бы пойти дальше до самого Николаева и Херсона. Впервые торжественно День освобождения Мариуполя от пророссийских террористов был отмечен на государственном уровне 13 июня 2016 года, на вторую годовщину освобождения.

Все фото в материале предоставлены 24 каналу волонтерами и военными.