Украинские бойцы сбили очередной российский беспилотник "Форпост" за 6 миллионов долларов

Россия активно использует беспилотники для разведки в Украине. Но наши защитники там же активно их сбивают.

Очередным сбитым вражеским беспилотником стал "Форпост", сбитый бойцами зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг". Этот беспилотник пытался найти очередную цель для поражения в Николаевской области.

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"Планы оккупантов по получению разведывательной информации нарушены, устройство "освобождено от выполнения заданий по назначению", – отреагировали на ущерб в воздушном командовании "Юг".

Дорогая потеря

Это не первый раз, когда украинские военные сбивают беспилотники "Форпост". 2 мая воины зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины тоже ликвидировали беспилотник "Форпост" в Одесской области. 7 мая в Одесской области "Форпост" сбили бойцы воздушного командования "Юг". А уже 4 июня "Форпост" был сбит над Черным морем.

При этом, в 2015 году украинские военные сбивали российский беспилотник "Форпост" в зоне АТО.

Их активно используют в российской армии, хотя они достаточно дорогие. Комплекс из беспилотников средней дальности "Форпост" предназначен для ведения воздушной разведки, в частности, в зоне боевых действий. Кроме того, он может использоваться для указания целей, а также для наведения и корректировки огня артиллерии. Каждый комплекс составляют наземная станция управления и три беспилотника, при этом стоимость каждого – около 6 миллионов долларов. Только цена главного устройства видеорегистрации с инфракрасной камерой составляет около 1 миллиона долларов.

При этом российский "Форпост" – это лицензированная израильская копия беспилотника Searcher MkII.

В августе 2019 года министерство обороны России продемонстрировало модернизированный беспилотник "Форпост-Р" со взлетной массой 500 килограммов и продолжительностью полета до 18 часов на высоте до 6 километров. Новая модель получила две точки подвески для малокалиберных управляемых боеприпасов КАБ-20. Таким образом, кроме сугубо разведывательных миссий, беспилотник стал и ударным.

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