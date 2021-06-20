Украинские болельщики застряли на румынской границе перед матчем сборной

Десятки автомобилей с украинскими болельщиками стоят в очереди на украинско-молдавско-румынской границе со стороны "Рени". Все это длится уже не один час.
Как сообщил Ярема Дух в комментарии 24 каналу, по состоянию на 13:00 в пробке стояли примерно 40 легковых автомобилей и еще десяток фур.
Важно Украина и Австрия не будут играть на ничью, – Шевченко о важном матче на Евро-2020
Почему образовалась пробка
По предварительным данным, на украинском пункте пропуска "Рени" погас свет. Интересно, что со стороны Молдовы проблемы с электроснабжением нет.
Люди стоят уже два часа, потому что пропал свет в наших, но у молдаван есть. Какая-то магия,
– рассказал Ярема Дух.
Он отметил, что почти все в легковушках едут на футбол. Украинские болельщики планируют попасть на матч Украина – Австрия, который состоится в Бухаресте 21 июня в 19:00.
Пункт пропуска, где застряли украинцы: карта
На пункте пропуска "Рени" образовались пробки / Фото Еремы Духа
Украинские болельщики застряли на границе / Фото Еремы Духа
Добавим, что иностранцы, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить один из этих документов:
- паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию)
- справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию)
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.