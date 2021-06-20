Украинские болельщики застряли на румынской границе перед матчем сборной

Десятки автомобилей с украинскими болельщиками стоят в очереди на украинско-молдавско-румынской границе со стороны "Рени". Все это длится уже не один час.

Как сообщил Ярема Дух в комментарии 24 каналу, по состоянию на 13:00 в пробке стояли примерно 40 легковых автомобилей и еще десяток фур.

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Почему образовалась пробка

По предварительным данным, на украинском пункте пропуска "Рени" погас свет. Интересно, что со стороны Молдовы проблемы с электроснабжением нет.

Люди стоят уже два часа, потому что пропал свет в наших, но у молдаван есть. Какая-то магия,

– рассказал Ярема Дух.

Он отметил, что почти все в легковушках едут на футбол. Украинские болельщики планируют попасть на матч Украина – Австрия, который состоится в Бухаресте 21 июня в 19:00.

Пункт пропуска, где застряли украинцы: карта



На пункте пропуска "Рени" образовались пробки / Фото Еремы Духа



Украинские болельщики застряли на границе / Фото Еремы Духа

Журналисты 24 канала пытаются связаться с ГНСУ, чтобы узнать больше информации.

Добавим, что иностранцы, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить один из этих документов: