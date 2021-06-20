Як повідомив Ярема Дух у коментарі 24 каналу, станом на 13:00 у заторі стояли приблизно 40 легкових автомобілів та ще десяток фур. 

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Чому утворився затор

За попередніми даними, на українському пункті пропуску "Рені" зникло світло. Цікаво, що з боку Молдови проблеми з електропостачанням немає. 

Люди стоять вже другу годину, бо пропало світло у наших, але в молдован є. Якась магія,
– розповів Ярема Дух.

Він зауважив, що майже всі в легковиках їдуть на футбол. Українські вболівальники планують потрапити на матч Україна – Австрія, який відбудеться в Бухаресті 21 червня о 19:00.

Пункт пропуску, де застрягли українці: карта

На пункті пропуску
На пункті пропуску "Рені" утворилися затори / Фото Яреми Духа

 
Українські вболівальники застрягли на кордоні / Фото Яреми Духа

Додамо, що Іноземці, які планують відвідати Бухарест під час Євро-2020, для в'їзду до країни мають надати один з цих документів:

  • паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в'їзду в Румунію);
  • довідку про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію);
  • негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 години до в'їзду в Румунію.