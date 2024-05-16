Украина, по словам издания, уже несколько недель использует необычное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Небольшой беспилотный летательный аппарат, который напоминает некоторые модели винтового самолета Cessna, достаточно просто обходит российскую защиту и несет на себе большой груз взрывчатки.

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Большой и медленный, но очень эффективный

Украина начала использовать подобные беспилотники на базе самолетов для ударов по тыловым объектам России этой весной. Они летят на малых высотах и движутся значительно медленнее, чем ракеты большой дальности. Однако, они доказали способность избегать российских систем противовоздушной обороны и лететь невредимыми сотни километров до цели в глубине вражеской территории.

Эксперты говорят, что эти самолеты подчеркивают успех украинской инновационной программы беспилотников дальнего радиуса действия, которую Киев применил для нападения на военные и энергетические объекты России.

Самолет разработан в Украине

В апреле Силы обороны использовали модифицированный Aeroprakt A-22 Foxbat для нападения на завод по производству беспилотников в Республике Татарстан в России. Небольшой сверхлегкий спортивный самолет был разработан и изготовлен в Украине и стоит менее 90 тысяч долларов за единицу.

Самолет, по словам экспертов, может лететь со взрывчаткой в салоне со скоростью до 130 миль в час (210 километров в час). Это гораздо медленнее, чем крылатая ракета, которая может лететь со скоростью более 500 миль в час (800 километров в час), или баллистическая ракета, которая еще быстрее.

На прошлой неделе самолет, похожий на А-22, был замечен во время удара по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Башкортостан, что еще дальше, чем раньше. Самолет беспрепятственно парил над объектом.

Летающий кирпич в мире ракет

Научный сотрудник Университета Осло и эксперт по вопросам безопасности Фабиан Гоффманн писал, что "в мире ракетных систем" самолет – это "по сути летающий кирпич, ". Хотя самолет и может показаться грубо собранным, он является "довольно сложным оружием". Он летает на относительно низкой высоте, что затрудняет отслеживание радарами.

Если Украине удастся найти коридор без надлежащего противовоздушного прикрытия, беспилотник сможет эффективно проникать прямо через территорию России, сказал Хоффманн. Кроме того, учитывая его конструкцию, БПЛА также можно принять за гражданский самолет, а не угрозу.

Однако это на самом деле не оправдывает очевидную неспособность России сбить громкие и медленные дроны. Во время атак на Татарстан и Башкортостан самолету удалось пролететь несколько часов на сотни километров на территории России. Его не сбили расхваленные системы противовоздушной обороны России, что сосредоточены на защите ключевых населенных пунктов. Также Россия недооценивает украинскую угрозу.

Если вы введете контрмеры, сбить эту штуку будет очень легко. И проблема в том, что они, кажется, этого не могут сделать,

– сказал Хоффманн.

Эти дроны – успех украинской программы беспилотников

С начала войны более двух лет назад Киев разработал мощный арсенал самодельных беспилотных систем, которые способны наносить дальние удары по российским целям на море и на земле. Они помогают обойти ограничения на удары по объектам в глубине России западным оружием.

Они используют свои внутренние возможности с хорошим преимуществом и наносят удар по ключевым объектам инфраструктуры в России,

– говорит генерал-майор армии США Гордон Дэвис.

Также, по мнению генерал-лейтенанта ВВС США в отставке Ленса Ландрума, беспилотники в стиле Cessna является одним из примеров "инноваций и креативности" Украины. Они могут использовать пробелы и дыры в традиционных системах противовоздушной обороны так, как это не делали традиционные ударные системы в прошлом.

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