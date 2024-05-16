Об этом пишут в российских телеграм-каналах. Традиционно, российские пропагандисты заявляют, что обошлось без пострадавших и разрушений, передает 24 Канал.

Важно Сможет ли Украина бить по России американским оружием: Блинкен дал ответ

Россию атаковали неизвестные БПЛА

Ночью 16 мая оккупанты в очередной раз жаловались на атаку дронов. Так, беспилотники фиксировали по меньшей мере в 2 областях – Брянской и Тульской.

Сначала о взрывах сообщали в Брянской области. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, 1 беспилотник уничтожила "пе-ве-о" над Почепским районом. О разрушениях и пострадавших в Брянской области оккупанты не сообщали.

Впоследствии взрывы прогремели и в Тульской области. Там заявили о якобы сбивании 2 беспилотников. Оккупанты также не сообщали о разрушениях или пострадавших.

Беспилотники постоянно фиксируют в России