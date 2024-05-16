Про це пишуть в російських телеграм-каналах. Традиційно, російські пропагандисти заявляють, що минулося без постраждалих та руйнувань, передає 24 Канал.

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Росію атакували невідомі БпЛА

Уночі 16 травня окупанти вкотре бідкалися на атаку дронів. Так, безпілотники фіксували щонайменше у 2 областях – Брянській та Тульській.

Спочатку про вибухи повідомляли у Брянській області. Як заявив губернатор регіону Алєксандр Богомаз, 1 безпілотник знищила "пе-ве-о" над Почепським районом. Про руйнування та постраждалих в Брянській області окупанти не повідомляли.

Згодом вибухи пролунали й в Тульській області. Там заявили про буцімто збиття 2 безпілотників. Окупанти також не повідомляли про руйнування чи постраждалих.

Безпілотники постійно фіксують у Росії