У мережі стверджують, що нібито працювала протиповітряна оборона. Аеропорти цих міст тимчасово не відправляють і не приймають повітряних суден.

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Загроза повітряної атаки

У столиці російської республіки Татарстан нібито була загроза повітряної атаки.

Зазначають, що наразі затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. РосЗМІ з посиланням на "Росавіацію" писали, що обмеження ввели нібито для безпеки польотів.

Пізніше у мережі заявили, що у Татарстані працювала ППО. Росіяни стверджують, що нібито над селом Верхній Услон збили безпілотник.



Росіяни кажуть про збитий дрон над Татарстаном / Фото російські тг-канали

Пропагандистська агенція РИА-Новости повідомляє, що в Татарстані всі служби перебувають у підвищеній готовності. Було відпрацьовано схему на випадок будь-яких загроз.

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