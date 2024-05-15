За попередньою інформацією, під прицілом дронів опинилася паливна база. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Атака дронів на паливну базу

Уночі невідомі безпілотники атакували паливну базу в Ростовсбкій області. Російській ЗМІ повідомляють, що було два вибухи в Пролетарському районі.

Ну і за традицією росіяни повідомили, що займання палива нібито це не викликало. Місцевий губернатор Васілій Голубєв повідомив, що постраждалих також начебто немає.

Зауважимо, що "гучно" вночі було і у Криму. Відомо, що на території півострова працювала протиповітряна оборона окупантів. У Міноборони Росії заявили, що їм буцімто вдалося збити 10 ракет ATACAMS над Кримом.

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