За попередньою інформацією, під прицілом дронів опинилася паливна база. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Атака дронів на паливну базу
Уночі невідомі безпілотники атакували паливну базу в Ростовсбкій області. Російській ЗМІ повідомляють, що було два вибухи в Пролетарському районі.
Ну і за традицією росіяни повідомили, що займання палива нібито це не викликало. Місцевий губернатор Васілій Голубєв повідомив, що постраждалих також начебто немає.
Зауважимо, що "гучно" вночі було і у Криму. Відомо, що на території півострова працювала протиповітряна оборона окупантів. У Міноборони Росії заявили, що їм буцімто вдалося збити 10 ракет ATACAMS над Кримом.
Атаки дронів по НПЗ Росії: останні новини
- 12 травня дрони ГУР атакували 3 заводи в Росії. Мовиться про підприємства в російському Волгограді, Людиново та Липецьку. Зокрема, під ударом опинився Волгоградський нафтопереробний завод, що у Красноармійському районі Волгоградської області.
- Трохи раніше безпілотники поцілили у дві нафтобази в селі Юровка біля Анапи в Краснодарському краї Росії. Зазначається, що ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму.
- Зауважимо, що Росії тепер важче ховати свої НПЗ і ударів по ним може стати більше, адже Україна розробила дрон "Лютий", який може летіти на 1500 кілометрів і атакувати об'єкти окупантів в глибокому тилу.