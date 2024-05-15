По предварительной информации, под прицелом дронов оказалась топливная база. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Атака дронов на топливную базу

Ночью неизвестные беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области. Российские СМИ сообщают, что было два взрыва в Пролетарском районе.

Ну и по традиции россияне сообщили, что воспламенения топлива якобы это не вызвало. Местный губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадавших также вроде бы нет.

Заметим, что "громко" ночью было и в Крыму. Известно, что на территории полуострова работала противовоздушная оборона оккупантов. В Минобороны России заявили, что им якобы удалось сбить 10 ракет ATACAMS над Крымом.

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