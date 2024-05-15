По предварительной информации, под прицелом дронов оказалась топливная база. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Атака дронов на топливную базу
Ночью неизвестные беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области. Российские СМИ сообщают, что было два взрыва в Пролетарском районе.
Ну и по традиции россияне сообщили, что воспламенения топлива якобы это не вызвало. Местный губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадавших также вроде бы нет.
Заметим, что "громко" ночью было и в Крыму. Известно, что на территории полуострова работала противовоздушная оборона оккупантов. В Минобороны России заявили, что им якобы удалось сбить 10 ракет ATACAMS над Крымом.
Атаки дронов по НПЗ России: последние новости
- 12 мая дроны ГУР атаковали 3 завода в России. Говорится о предприятиях в российском Волгограде, Людиново и Липецке. В частности, под ударом оказался Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, что в Красноармейском районе Волгоградской области.
- Немного ранее беспилотники попали в две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае России. Отмечается, что эти нефтебазы являются перевалочными для поставки горючего российским войскам в Крыму.
- Заметим, что России теперь труднее прятать свои НПЗ и ударов по ним может стать больше, ведь Украина разработала дрон "Лютый", который может лететь на 1500 километров и атаковать объекты оккупантов в глубоком тылу.