В сети утверждают, что якобы работала противовоздушная оборона. Аэропорты этих городов временно не отправляют и не принимают воздушных судов.

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Угроза воздушной атаки

В столице российской республики Татарстан якобы была угроза воздушной атаки.

Отмечают, что сейчас задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. РосСМИ со ссылкой на "Росавиацию" писали, что ограничения ввели якобы для безопасности полетов.

Позже в сети заявили, что в Татарстане работала ПВО. Россияне утверждают, что якобы над селом Верхний Услон сбили беспилотник.


Россияне говорят о сбитом дроне над Татарстаном / Фото российские тг-каналы

Пропагандистское агентство РИА-Новости сообщает, что в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности. Была отработана схема на случай каких-либо угроз.

В России говорят о сбитом беспилотнике: видео

Взрывы в России: актуально

  • В Ростовской области этой ночью, 15 мая, раздавались взрывы. СМИ писали, что взрывы были возле топливной базы.
  • Губернатор области заявил, что якобы 2 дрона атаковали топливную базу в Пролетарском район. По его словам, было 2 взрыва, но без пожара, поскольку, мол, топлива на базе не было.
  • Источники 24 Канала сообщили, что атака на топливную базу в Ростовской области украинских разведчиков – работа ГУР МО.
  • Кроме того, неспокойно было и в Белгородской области – россияне заявили о воздушной атаке. Впоследствии в минобороны России отчитались о якобы сбитии ракеты, в то же время в селах есть прилеты.