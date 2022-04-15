Украинские десантники показали полностью уничтоженное россиянами Рубежное: видео из города

Российские оккупанты полностью разрушили город Рубежное, что в Луганской области. Десантно-штурмовые войска показали жуткие кадры из Рубежного.

Вот так реально выглядит "русский мир"

Пресс-служба ДШВ в фейсбуке опубликовала видео, снятое из автомобиля в Рубежном. По сообщению уркаинских защитников, город "трудно узнать".

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Вот так реально выглядит "русский мир": горе, смерть и разруха, которые несут войска вооруженных сил Российской Федерации – безжалостные убийцы гражданского населения,

– говорится в сообщении.

Видео из разрушенного Рубежного

Российские оккупанты постоянно обстреливают Луганщину, в том числе Рубежное. В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Украинские военные информируют, что среди местного населения много погибших и раненых.

Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме дополнил информацию. Он заявил, что в Луганской области продолжаются позиционные бои. "Враг успеха не имеет", – написал Гайдай.

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