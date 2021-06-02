Отработали "боестолкновения": украинские десантники принимают участие в учениях в Венгрии

Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Сейбер Гардиан–2021", которые проходят в Венгрии. Активная фаза отработок началась 1 июня.

Украину представляет ротная тактическая группа 13 отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Вчера (1 июня – 24 канал) украинские десантники вышли в район выполнения задачи и закрепились на боевых позициях. Перекрыли все возможные подходы противника, замаскировали боевую технику и обустроили основные и запасные позиции,

– говорится в сообщении.

Первые "боестолкновения"

Примерно в 17:00 начались первые "боестолкновения". Вблизи одного из наблюдательных пунктов обнаружили дозор Opfor в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев.

Начался бой, в ходе которого противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Наши военнослужащие остались в полном составе.

Десантники принимают участие в международных учениях / Фото пресс-службы Генштаба

В среду, 2 июня, в 06:40 утра на позиции наших десантников выдвинулось подразделение противника в составе 4 боевых машин пехоты "М-113".

В течение нескольких минут метким огнем гранатометов и стрелкового оружия все машины и личный состав противника были уничтожены. Наши войска потеряли одну единицу боевой техники.

Украинские десантники принимают участие в международных учениях в Венгрии / Фото пресс-службы Генштаба