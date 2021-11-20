Всего к учениям привлекли около 300 военных. Это десантники, артиллеристы и авиаторы. Главная задача таких тренировок – наладить взаимодействие различных подразделений, которые во время боевых действий будут воевать бок о бок.
К теме Масштабные военные учения Украины с НАТО: чему научились украинские бойцы
"Есть определенные сложности в организации взаимодействия, когда подразделения из разных структур. На этом этапе видим взаимодействие всех элементов боевых порядков, а также всех элементов авиации в полном составе", – рассказал руководитель учений Олег Валяс.
К учениям привлекли 300 военных / Скриншот с видео 24 канала
Военные отрабатывают наступление с помощью десантирования людей / Скриншот с видео 24 канала
Операция рассчитана до минуты
Авиаудар с боевых самолетов и вертолетов – первая фаза наступления на позиции условного врага. По легенде, десантники должны были уничтожить вражеские позиции и захватить территорию. Наступление проводили и с земли, и с неба.
Отрабатывают наступление с помощью десантирования тяжелой техники / Скриншот с видео 24 канала
Каждая часть операции рассчитана до минуты. Военные рассказали журналистам, что во время штурма позиций врага крайне важна поддержка авиации и артиллерии, которые своим огнем уничтожают оборону и укрепления противника.
Военные учения десантников: смотрите видео
Другие отработки десантников
Эти учения лишь часть масштабных тренировок, которые проводят десантники. В течение недели на полигоне они отрабатывают еще ряд элементов военной подготовки:
- стрельба из разных видов вооружения;
- переброска техники для наступления;
- ведение боя на открытой местности.
Главная задача тренировок – наладить взаимодействие различных подразделений / Скриншот с видео 24 канала
Последние военные учения в Украине:
- Боевые подразделения украинских пограничников провели масштабные учения на Донбассе. Кадры тренировок защитников обнародовали в сети 31 октября.
- В начале ноября полсотни иностранных военных атташе побывали на полигоне Международного тренировочного центра Нацгвардии. Гвардейцы воссоздали несколько спецопераций.
- Позже, в середине ноября, вблизи оккупированного Крыма провели мощные учения морпехи.