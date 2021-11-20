Всього до навчань залучили близько 300 військових. Це десантники, артилеристи та авіатори. Головне завдання таких тренувань – налагодити взаємодію різних підрозділів, які під час бойових дій воюватимуть пліч-о-пліч.

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"Є певні складнощі в організації взаємодії, коли підрозділи із різних структур. На цьому етапі бачимо взаємодію всіх елементів бойових порядків, а також всіх елементів авіації у повному складі", – розповів керівник навчань Олег Валяс.



До навчань залучили 300 військових / Скриншот з відео 24 каналу



Військові відпрацьовують наступ за допомогою десантування людей / Скриншот з відео 24 каналу

Операція розрахована до хвилини

Авіаудар із бойових літаків та гвинтокрилів – перша фаза наступу на позиції умовного ворога. За легендою, десантники мали знищити ворожі позиції та захопити територію. Наступ проводили і з землі, і з неба.



Відпрацьовують наступ за допомогою десантування важкої техніки / Скриншот з відео 24 каналу

Кожна частина операції розрахована до хвилини. Військові розповіли журналістам, що під час штурму позицій ворога вкрай важливою є підтримка авіації та артилерії, які своїм вогнем знищують оборону та укріплення противника.

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Інші відпрацювання десантників

Ці навчання лише частина масштабних тренувань, які проводять десантники. Протягом тижня на полігоні вони відпрацьовують ще ряд елементів військової підготовки:

стрільбу з різних видів озброєння;

перекидання техніки для наступу;

ведення бою на відкритій місцевості.



Головне завдання тренувань – налагодити взаємодію різних підрозділів / Скриншот з відео 24 каналу

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