Всього до навчань залучили близько 300 військових. Це десантники, артилеристи та авіатори. Головне завдання таких тренувань – налагодити взаємодію різних підрозділів, які під час бойових дій воюватимуть пліч-о-пліч.
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"Є певні складнощі в організації взаємодії, коли підрозділи із різних структур. На цьому етапі бачимо взаємодію всіх елементів бойових порядків, а також всіх елементів авіації у повному складі", – розповів керівник навчань Олег Валяс.
До навчань залучили 300 військових / Скриншот з відео 24 каналу
Військові відпрацьовують наступ за допомогою десантування людей / Скриншот з відео 24 каналу
Операція розрахована до хвилини
Авіаудар із бойових літаків та гвинтокрилів – перша фаза наступу на позиції умовного ворога. За легендою, десантники мали знищити ворожі позиції та захопити територію. Наступ проводили і з землі, і з неба.
Відпрацьовують наступ за допомогою десантування важкої техніки / Скриншот з відео 24 каналу
Кожна частина операції розрахована до хвилини. Військові розповіли журналістам, що під час штурму позицій ворога вкрай важливою є підтримка авіації та артилерії, які своїм вогнем знищують оборону та укріплення противника.
Військові навчання десантників: дивіться відео
Інші відпрацювання десантників
Ці навчання лише частина масштабних тренувань, які проводять десантники. Протягом тижня на полігоні вони відпрацьовують ще ряд елементів військової підготовки:
- стрільбу з різних видів озброєння;
- перекидання техніки для наступу;
- ведення бою на відкритій місцевості.
Головне завдання тренувань – налагодити взаємодію різних підрозділів / Скриншот з відео 24 каналу
Останні військові навчання в Україні:
- Бойові підрозділи українських прикордонників провели масштабні навчання на Донбасі. Кадри тренувань захисників оприлюднили в мережі 31 жовтня.
- На початку листопада пів сотні іноземних військових аташе побували на полігоні Міжнародного тренувального центру Нацгвардії. Гвардійці відтворили кілька спецоперацій.
- Пізніше, у середині листопада, поблизу окупованого Криму провели потужні навчання морпіхи.