Украинские дети – мишень для России: как оккупанты нарушают закон и мораль

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что для украинских детей разрушенное детство стало новой реальностью.

Согласно информации, все началось с малышей Крыма, Донецкой и Луганской областей в 2014 году, а 24 февраля 2022 года – для всей страны.

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С 24 февраля (по состоянию на 28 марта – 24 канал) в Украине из-за нападения России погибли 143 ребенка и ранены более 216 детей. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Майор ВС Украины Инна Заворотько объяснила, что международное право и международные договоры требуют уважать права детей в ходе вооруженных конфликтов. А также должны приниматься меры для обеспечения их защиты и заботы о них.

Кроме того, она отметила, что должны приниматься меры, необходимые для физического, психологического восстановления и социальной реинтеграции детей-жертв преступлений или вооруженного конфликта.

Какие существуют серьезные нарушения против детей

Вербовка и использование детей.

Убийства и увечья детей.

Изнасилование и другие формы сексуального насилия против детей.

Нападения на школы, больницы и защищенных лиц, связанных с ними.

Похищение детей.

Отказ в доступе гуманитарной помощи.

"По состоянию на 28 марта есть достаточные основания полагать, что в ходе международного вооруженного конфликта, спровоцированного агрессией Российской Федерации против Украины, подразделениями Вооруженных Сил России совершаются как минимум 3 из 6 видов нарушений против детей", – отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Там добавили, что это убийства и увечья детей, нападения на школы, больницы и защищенных лиц, связанных с ними, а также отказ в доступе гуманитарной помощи.

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