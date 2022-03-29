Згідно з інформацією, усе почалося з малюків Криму, Донецької та Луганської областей у 2014 році, а 24 лютого 2022 року – для всієї країни.

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З початку повномасштабного вторгення Росії станом на 28 березня в Україні загинуло 143 дитини та поранено понад 216 дітей. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Майорка ЗС України Інна Заворотько пояснила, що міжнародне право та міжнародні договори вимагають поважати права дітей під час збройних конфліктів. А також мають вживати заходів для забезпечення їхнього захисту і турботи про них.

Крім того, вона зазначила, що мають бути вжиті заходи, необхідні для фізичного, психологічного відновлення та соціальної реінтеграції дітей-жертв злочинів або збройного конфлікту.

Які існують серйозні порушення прав дітей

Вербування і використання дітей.

Вбивства та каліцтва дітей.

Зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей.

Напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними.

Викрадення дітей.

Відмова у доступі гуманітарної допомоги.

"Станом на 28 березня є достатні підстави вважати, що під час міжнародного збройного конфлікту, спровокованого агресією Російської Федерації проти України, підрозділами Збройних Сил Росії вчиняються, як мінімум, 3 з 6 видів порушень проти дітей", – зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там додали, що це вбивства та каліцтва дітей, напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними, а також відмова у доступі гуманітарної допомоги.

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