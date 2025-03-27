Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что удар по российскому аэродрому был осуществлен благодаря работе СБУ и ССО. Если есть благоприятные обстоятельства, то Силы обороны способны работать очень эффективно.

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Планы России были разрушены

Роман Свитан отметил, что подготовка к операции и выполнение боевой задачи со всеми деталями было выполнено на высоком уровне.

Силы обороны обезвредили российских ракет на более чем три атаки по украинским территориям. Оккупанты, вероятно, готовились к этому, ведь, по словам полковника запаса ВСУ, средства поражения были размещены вблизи специальной инженерной службы.

Это означает, что продолжалась подготовка к нанесению воздушных ударов по Украине. Конечно, СБУ молодцы – отработали и вычислили все логистические цепочки поставки ракет,

– сказал он.

Интересно, что экс-офицер Воздушных Сил Анатолий Храпчинский отметил, что удары ВСУ по аэродрому "Энгельс" серьезно повлияли на российскую логистику, заставив Москву искать новые места для снаряжения стратегической авиации. Это затрудняет подготовку ракетных атак и ослабляет возможности России в войне.