Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що удар по російському аеродромі було здійснено завдяки роботі СБУ та ССО. Якщо є сприятливі обставини, то Сили оборони здатні працювати дуже ефективно.

Дивіться також Як в Україні розробляють нові дрони для глибоких ударів по Росії

Плани Росії було зруйновано

Роман Світан зауважив, що підготовка до операції та виконання бойового завдання з усіма деталями було виконано на високому рівні.

Сили оборони знешкодили російських ракет на понад три атаки по українських територіях. Окупанти, ймовірно, готувались до цього, адже, за словами полковника запасу ЗСУ, засоби ураження були розміщені поблизу спеціальної інженерної служби.

Це означає, що тривала підготовка до завдання повітряних ударів по Україні. Звичайно, СБУ молодці – відпрацювали та вирахували всі логістичні ланцюжки постачання ракет,

– сказав він.

Цікаво, що ексофіцер Повітряних Сил Анатолій Храпчинський зазначив, що удари ЗСУ по аеродрому "Енгельс" серйозно вплинули на російську логістику, змусивши Москву шукати нові місця для спорядження стратегічної авіації. Це ускладнює підготовку ракетних атак і послаблює можливості Росії у війні.