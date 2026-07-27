Об этом Робер "Мадьяр" Бровди рассказал для Le Monde .

Что сказал "Мадьяр" о роли беспилотников?

Журналисты отмечают, что украинские беспилотники сегодня не только выполняют разведывательные миссии, но и ежедневно наносят удары по российским войскам, технике, логистике и стратегическим объектам. Именно видео с работой операторов дронов "Птиц Мадяра" сделали командира известным далеко за пределами фронта.

По данным издания, командный центр Сил беспилотных систем больше напоминает современный ИТ-хаб, чем классический военный штаб. Десятки операторов непрерывно работают за мониторами, анализируют видеопотоки, управляют беспилотниками и координируют удары по целям.

Le Monde напоминает, что еще до полномасштабного вторжения Роберт Бровди был успешным бизнесменом. Однако после первых атак дронов на украинские позиции он понял, что именно беспилотники станут ключевым оружием будущего.

Я покупал маленькие дроны, чтобы дети могли ими играть. Кто мог предсказать такое? Теперь я считаю, что дроны – это "Черная смерть" третьего тысячелетия,

– цитирует Мадяра французское издание.

В это время он начал создавать собственное подразделение операторов беспилотников. Из группы из 12 добровольцев он вырос в бригаду "Птицы Мадяра", а затем возглавил вновь Силы беспилотных систем Украины. По словам журналистов, в штабе Мадяра главным инструментом стали не карты, а экраны с видео в реальном времени, таблицы эффективности разных типов дронов и статистика потерь противника. Прежний опыт работы в логистике он перенес на организацию применения беспилотников, где каждый тип дрона имеет свое предназначение и место в боевой системе.

Le Monde отмечает, что стратегия украинского дронового корпуса заключается в нанесении России таких потерь, которые она не сможет компенсировать новой мобилизацией. По оценкам самого Мадяра, подразделения беспилотных систем составляют всего около 2,5% украинской армии, но обеспечивают примерно треть потерь российской армии.

Отдельное внимание издание уделяет ударам украинских беспилотников по военным целям во временно оккупированном Крыму, а также по объектам в глубоком тылу России. По мнению Мадяра, россияне должны понять, что война больше не ограничивается линией фронта.

Французские журналисты подчеркивают, что Украина фактически стала лабораторией новой войны, в которой беспилотники все чаще определяют успех боевых операций. От разведки и корректировки огня до высокоточных ударов и поражения целей в сотнях километров – дроны превратились в ключевой элемент украинской обороны и один из главных вызовов для российской армии.

Напомним, ранее командующий СБС заявил, что за последний год украинские дроны обеспечили около трети потерь российской армии . По его словам, средняя стоимость ликвидации одного оккупанта составляет около 918 долларов, а за первые пять месяцев 2026 года операторы ССС уничтожили более 50,9 тысяч российских военных и поразили более 176,5 тысяч целей противника.