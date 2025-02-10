Начальник штаба 4-го батальона "Сила Свободы" НГУ "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу, что Силы обороны только начали в серьезных масштабах осваивать оптоволокно на линии боевого соприкосновения. К сожалению, россияне активно пользуются этой технологией на поле боя. Это делает очень опасным для украинских военных выполнение боевых задач.

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Функции дронов на оптоволокне

Дроны на оптоволокне в будущем могут заменить даже некоторую бронетехнику. Николай Гриценко отметил, что на вооружении у ВСУ есть наземные дроны типа "Вепрь". Их уже начали производить не на обычных аналоговых частотах пульта, а на оптоволокне.

"Дрон "Вепрь" по размеру как половина легкового автомобиля на гусеничном ходу. Оптоволокно очень помогает в работе с ним. То есть нам не надо поднимать ретранслятор, который будет ретранслировать сигнал. К пульту просто прикрепляется оптоволокно и машинка едет и поворачивается", – сказал он.

Оптоволокно прочное, оно не запутывается и не рвется.

Обратите внимание! Украина к весне 2025 года сможет сравниться с Россией по количеству дронов на оптоволокне, что станет важным технологическим прорывом. Производство таких беспилотников стремительно растет благодаря государственным программам, поддержке бизнеса и донатам граждан. Это позволит усилить украинскую армию и уравнять шансы в войне с врагом.

По словам Гриценко, возможно, когда-то дроны типа "Вепрь" станут больше и на них будет вооружение. С помощью пультов на оптоволокне можно будет отправлять их на передовую или даже штурмовать вражеские позиции.

Я думаю, что такое развитие еще впереди,

– отметил боец батальона "Сила Свободы".

Он также добавил, что дроны на оптоволокне работают совсем иначе, чем обычные беспилотники. У операторов должны быть другие навыки управления и гораздо больше часов полета.