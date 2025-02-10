Поэтому поражения НПЗ можно считать "максимально показательными", пишут в Defense Express, передает 24 Канал. Издание отмечает – слова "за забором" не является преувеличением, потому что объекты действительно расположены по соседству.

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Россияне снова не "прикрыли" НПЗ

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, пораженный Афипский НПЗ имеет проектную мощность в 6,25 миллиона тонн нефти в год. Предприятие играет стратегическую роль в обеспечении топливом российского войска. Стоит отметить, что степень его повреждения сейчас неизвестна.

В то же время 90-я зенитная ракетная бригада врага имеет на вооружении зенитные ракетные комплексы "Бук-М2". С 2020 года она начала получать последнюю версию этого оружия – "Бук-М3". Однако по состоянию на 2025 год о реальном количестве и типе ЗРК точно неизвестно.

Афипский НПЗ (красным) и позиции 90-й бригады (синим) / Фото Defense Express, снимки Google Earth

Несмотря на все, "прикрыть" Афипский НПЗ россиянам не удалось. Хотя их минобороны сообщило о перехвате и уничтожении якобы 15 украинских БПЛА, из которых 7 – над Краснодарским краем.

Такое количество является очень низким по сравнению с другими регулярными реляциями врага, когда "сбивается" более сотни дронов,

– пишут в Defense Express.

К слову, ранее экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что Украина эффективно наносит удары по предприятиям топливно-энергетического комплекса России. Несмотря на большой потенциал врага, Силы обороны повредили около 30% соответствующих предприятий государства-агрессора, поэтому его производство уменьшилось на 20%.