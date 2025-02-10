Тож ураження НПЗ можна вважати "максимально показовими", пишуть у Defense Express, передає 24 Канал. Видання зазначає – слова "за парканом" не є перебільшенням, бо об'єкти справді розташовані по сусідству.

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Росіяни знову не "прикрили" НПЗ

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, уражений Афіпський НПЗ має проєктну потужність у 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом російського війська. Варто зазначити, що ступінь його пошкодження нині невідомий.

Натомість 90-та зенітна ракетна бригада ворога має на озброєнні зенітні ракетні комплекси "Бук-М2". Із 2020 року вона почала отримувати останню версію цієї зброї – "Бук-М3". Проте станом на 2025 рік про реальну кількість і тип ЗРК достеменно невідомо.

Афіпський НПЗ (червоним) і позиції 90-ї бригади (синім) / Фото Defense Express, знімки Google Earth

Попри все, "прикрити" Афіпський НПЗ росіянам не вдалося. Хоча їхнє міноборони повідомило про перехоплення та знищення нібито 15 українських БПЛА, з яких 7 – над Краснодарським краєм.

Така кількість є дуже низькою у порівнянні з іншими регулярними реляціями ворога, коли "збивається" понад сотню дронів,

– пишуть у Defense Express.

До слова, раніше ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков розповів, що Україна ефективно завдає ударів по підприємствах паливно-енергетичного комплексу Росії. Попри великий потенціал ворога, Сили оборони пошкодили близько 30% відповідних підприємств держави-агресора, тож її виробництво зменшилось на 20%.