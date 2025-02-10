Начальник штабу 4-го батальйону "Сила Свободи" НГУ "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу, що Сили оборони лише розпочали у серйозних масштабах освоювати оптоволокно на лінії бойового зіткнення. На жаль, росіяни активно користуються цією технологією на полі бою. Це робить дуже небезпечним для українських військових виконання бойових завдань.

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Функції дронів на оптоволокні

Дрони на оптоволокні у майбутньому можуть замінити навіть деяку бронетехніку. Микола Гриценко зауважив, що на озброєнні у ЗСУ є наземні дрони типу "Вепр". Їх уже почали виробляти не на звичайних аналогових частотах пульта, а на оптоволокні.

"Дрон "Вепр" за розміром як половина легкового автомобіля на гусеничному ходу. Оптоволокно дуже допомагає у роботі з ним. Тобто нам не треба підіймати ретранслятор, який ретранслюватиме сигнал. До пульта просто прикріплюється оптоволокно і машинка їде та повертається", – сказав він.

Оптоволокно міцне, воно не заплутується та не рветься.

Зверніть увагу! Україна до весни 2025 року зможе зрівнятися з Росією за кількістю дронів на оптоволокні, що стане важливим технологічним проривом. Виробництво таких безпілотників стрімко зростає завдяки державним програмам, підтримці бізнесу та донатам громадян. Це дозволить посилити українську армію і зрівняти шанси у війні з ворогом.

За словами Гриценка, можливо, колись дрони типу "Вепр" стануть більшими й на них буде озброєння. За допомогою пультів на оптоволокні можна буде відправляти їх на передову чи навіть штурмувати ворожі позиції.

Я думаю, що такий розвиток ще попереду,

– зазначив боєць батальйону "Сила Свободи".

Він також додав, що дрони на оптоволокні працюють зовсім інакше, ніж звичайні безпілотники. В операторів мають бути інші навички управління та набагато більше годин польоту.