Летом россиян ждут большие проблемы: экс-сотрудник СБУ назвал болевую точку врага

Следующие месяцы могут стать самыми тяжелыми для россиян за весь период войны. Наибольших проблем для них создадут украинские силы, атакуя объекты в глубине России и перерезая логистику врага.

Бывший работник СБУ Иван Ступак отметил в разговоре с 24 Каналом, что Украина уже атакует важный логистический путь россиян на оккупированных территориях. Также сложная ситуация для врага может сложиться в оккупированном Крыму.

Какие планы Украины по давлению на российскую территорию?

Ступак отметил, что украинские дроны наносят удары по автомобилям на трассе Ростов – Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Крым. Еженедельно Россия на этой дороге теряет более 100 автомобилей, в частности топливозаправщики, разнообразную технику, КАМАЗы с различными грузами.

"Это свидетельствует об огромном присутствии украинских дронов на территории оккупированных Донецкой и Запорожской областей", – пояснил он.

Обратите внимание! Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что россиян ждет "худшее и самое тяжелое лето". По его словам, для оккупантов "впереди" удары вглубь российской территории и перерезание логистики.

Украинские военные, по словам экс-сотрудника СБУ, смогли достичь такого результата благодаря Эрику Шмидту, бывшему исполнительному директору компании Google, который в 2025 году предложил Украине определенную технологию и подписал меморандум с президентом Зеленским. Благодаря этому сейчас мы видим работу беспилотников Hornet с искусственным интеллектом. Далее они, вероятно, будут работать еще эффективнее по перерезанию логистики россиян.

Важно! Дроны Hornet, которые наносят удары на расстоянии 50 – 150 километров по логистическим путям врага, созданы американской компанией Swift Beat. Ее возглавляет Эрик Шмидт, экс-гендиректор Google. Украина, как сообщает Defense Express, официально объявила о сотрудничестве с компанией в июле 2025 года. Речь шла о производстве до конца года сотен тысяч дронов различных типов и еще большего количества в 2026-м.



Дроны Hornet имеют взлетный вес около 15 килограммов, размах крыла – 2,2 метра, длину – 1,4 метра, максимальную крейсерскую скорость – до 200 километров в час. Эти БпЛА имеют высокую автономность с алгоритмами обнаружения и захвата цели. Также у них есть визуальная навигация благодаря камере, которая смотрит вниз. Это обеспечивает дрону независимость от спутниковой навигации.

"Также есть надежда, что Украина продолжит наносить дальнобойные удары вглубь российской территории. Хотя понятно, что россияне имеют то, чем противостоять. Они совершенствуют свою ПВО, постоянно ее перемещают. Таким образом враг пытается увеличить интенсивность и количество поражений украинских беспилотников. Это постоянная игра – кто кого догонит", – отметил он.

Также украинские силы имеют возможности создать сложную ситуацию для россиян в оккупированном Крыму через перерезание логистики.

Это приведет к постепенному уменьшению перемещения на полуостров, снабжения. Но это не означает, что логистика в Крым будет полностью перерезана. Остается Крымский мост, по которому осуществляется железнодорожное сообщение и движение автотранспорта. И россияне будут защищать этот логистический путь от возможных поражений,

– отметил Иван Ступак.

Оккупанты могут установить там защитные сетки и разместить мобильные огневые группы, которые должны стоять вдоль этой автодороги и следить за ней. Также, по его мнению, там расположены комплексы ПВО. Кроме того, остается еще один способ поставки в Крым – по морю.

Поэтому полностью подавить логистику к Крымскому полуострову пока невозможно. Однако создать там дискомфорт для оккупантов, как считает экс-сотрудник СБУ, вполне возможно.

Силы обороны продолжают перерезать логистику врага

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские военкоры обеспокоены действиями украинских беспилотников Hornet, которые нанесли удары по автоцистернам и другой технике россиян на трассе Т-0509 Мариуполь – Донецк. Россияне заметили, что похожая ситуация сложилась на трассе М-30 Горловка – Пантелеймоновка – Ясиноватая – Донецк. Там украинские БпЛА якобы заблокировали логистику россиян и движение гражданских.

Также российская служба BBC сообщила, что украинские дроны атакуют российские военные грузовики на трассе Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Джанкой. Это – логистический путь, который обеспечивает российских военных на фронте и в оккупированном Крыму. На трассе из-за ударов дронов полностью сгорели фуры и другая военная техника.