Символ этой войны: как государство тратит миллиарды на дроны – анализ

Представить нынешнюю российско-украинскую войну без дронов так же невозможно, как американских солдат во времена Второй мировой без M1 Garand – без самозарядной винтовки, ставшей символом победы над нацистской Германией. Разведывательные и ударные задачи на земле и в море наши военные выполняют именно с помощью беспилотников отечественного и зарубежного производства, не оставляя для врага никаких шансов.

К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения 24 Канал представляет серию аналитических материалов "Бюджеты войны" о том, что стало для нас жизненно важным за эти годы противостояния с врагом. Эта публикация посвящена дронам.

Мы искали ответы на вопрос: сколько наше государство в целом и каждый регион отдельно потратили средств на закупку беспилотников? Какие периоды были пиковыми, а когда количество тендеров проседало? Также мы пообщались с украинскими производителями дронов, участвовавшими в государственных тендерах.

Подробно об этом читайте дальше.

Кто как покупает и производит дроны в Украине

Можно было бы подумать, что дронами, как и закупкой других видов вооружения, занимается исключительно Министерство обороны. Однако это не так. Анализ данных на Prozorro показывает, что дроны заказывают все: от воинских частей до поселковых советов в самых разных регионах, а затем передают их военным.

За период от начала большой войны до конца 2024 года было подписано почти 4700 договоров на общую сумму в 11,6 миллиарда гривен. Это та сумма, которую государственные и коммунальные предприятия потратили на закупку беспилотников.

Пропорция успешных тендеров к неуспешным составляет примерно 4,75. Это означает, что на каждые 4,75 успешных тендеров приходится один неуспешный. Другими словами, около 82,6% тендеров завершились успешно, а с 17,4% – возникли проблемы.

Киевская область удерживает абсолютное лидерство по расходам на беспилотники – более 5,2 миллиарда гривен. Днепропетровская область, которая традиционно играет роль логистического хаба и тыловой поддержки, закупила дронов на 931 миллион гривен, что делает ее второй по масштабам закупок.

В конце составленного нами рейтинга оказались Закарпатская и Кировоградская области. Каждый из этих регионов потратил по 15 миллионов на дроны. Замыкает тройку лидеров с конца – Донецкая область, расходы которой составляют около 25 миллионов гривен.

11,6 миллиарда гривен – это в любом случае немалые средства. Конечно, хочется, чтобы они оставались в Украине и работали на украинскую экономику. Мы пообщались с Алексеем Бабенко, основателем компании "Вырий", которая производит дроны, 70% комплектующих которых – украинские. Бизнесмен поделился, как пришел к тому, чтобы производить дроны в Украине.

Когда (весной 2022 года – 24 Канал) бои под Киевом закончились, стало понятно, что надо переходить от волонтерства к чему-то, что будет иметь большее влияние на ход войны. Проанализировав ситуацию, понял, что можно делать дроны. Было много запросов на "Мавики", но стало очевидно, что для определенных задач можно создать более эффективный дрон.

Согласно данным ресурса "Опендатабот", компания Алексея за прошедшие два года продала десятки дронов на тендерах на общую сумму почти 50 миллионов гривен. Указанная чистая прибыль за 2023 год – около 5 миллионов. Однако, как отмечает Бабенко, главным индикатором успешности его бизнеса является не столько прибыльность, хотя это также важно, сколько эффективность использования разработок на поле боя.

Как работает компания "Вырий", производящая дроны / Фотографии предоставлены 24 Каналу

Другой производитель дронов Алексей Жулинский, гендиректор компании 3DTech, также констатировал, что создал компанию, ведь хотел быть полезным для армии. С начала полномасштабного вторжения мужчина служил минометчиком, но летом 2022 года машина, в которой он ехал с собратьями, подорвалась на мине. Военный был тяжело ранен, а двое его товарищей, к сожалению, погибли.

Из-за полученных ранений я уже не мог вернуться в армию, но хотел помогать военным. Тогда мы создали 3DTech, и уже летом 2023-го поставили наши первые дроны "Хищник" военным.

Обе компании, – "Вырий" и 3DTech – несмотря на то, что работают на украинскую победу, имеют несколько отличное отношение к участию в государственных закупках. Бабенко, хоть и признает, что система – далеко не идеальна, не отказывается от тендеров. По его словам, это необходимо в современных реалиях.

В то же время СЕО компании 3DTech Роман Агарков справедливо отмечает, что от участия в тендерах его компанию останавливает бюрократия и коррупция, которые все еще существуют в Украине. Поэтому фирма напрямую сотрудничает с военными.

Наш опыт тендеров длился полтора года. Было три попытки, и в итоге мы отказались от этого. Во-первых, мы упирались в бюрократию и большое время подготовки документов. Во-вторых, даже когда ты прошел этап сбора документов, ты порой видишь что тендер – это игра одного актера. То есть ситуация, когда тендер делается под кого-то, кто уже экономически и технически к тендеру готов.

Как отмечает Агарков, в соответствующих тендерах часто указывается цена за готовый собранный дрон из Китая, что экономически выгодно для государства, но как для 3DTech – компании с высоким уровнем локализации – это слишком дешевый порог, до которого опуститься она не может. Хотя в фирме акцентируют, что ее стратегическая задача заключается не только в создании локального производства, но и в уменьшении бюджета оптоволоконных катушек для дронов и экономии на логистике.

Рабочий процесс в компании 3DTech / Фотографии предоставлены 24 Каналу

Где стоит поднажать для лидерства

По данным Prozorro, значительная часть закупок дронов была неконкурентной. Проще говоря, заказ происходил без торгов, а по прямым договорам между государственными структурами и частными компаниями. Еще на четвертый день полномасштабной войны Кабмин принял постановление, которое позволяет проводить закупки в обход электронной системы торгов.

Чтобы максимально быстро закрывать насущные потребности обороны, не тратя время на полноценные открытые торги, что в условиях войны является критическим для обеспечения военных ресурсами.

С одной стороны, такая инициатива действительно имеет смысл, однако с другой – к ней немало вопросов. По мнению Алексея Бабенко, основателя компании "Вырий", тендерные процедуры являются безальтернативными и к ним все равно придется возвращаться. И чем быстрее, тем лучше, ведь именно тендеры способствуют конкуренции, уменьшению цены и улучшению качества продукта.

Как отмечает бизнесмен, сейчас мы опережаем Россию в дронах: и количественно, и качественно. Однако, чтобы не потерять лидерство, стоит частично менять подходы, ведь враг также не дремлет и совершенствует разработки.

Конечно, мы подписаны на российские каналы по технологиям. У них другая модель развития, которая имеет свои преимущества и недостатки. Система обеспечения дронами там построена неплохо, но пока мы опережаем Россию по большинству направлений. Но отставание постепенно сокращается, поэтому надо ускоряться, чтобы сохранить преимущество.

Вместе с тем Роман Агарков, СЕО компании 3DTech, подтверждает, что его фирма анализирует врага и перенимает его опыт, чтобы совершенствовать собственные разработки. Одним из весомых векторов работы в этом направлении являются именно оптоволоконные дроны, катушки к которым мы упоминали выше. В 3DTech установили, что опыт россиян в количестве размотанных катушек – больше, поэтому внедрили этот технический момент в свои беспилотники.

Среди других вопросов, которые нужно решить, чтобы упростить жизнь производителям дронов и удержать преимущество над Россией, есть:

Планирование. Сейчас закупки часто ситуативные: сегодня планируется большая поставка, а завтра снова месяц ждут следующего контракта. Производителям нужно больше прогнозируемости, что позволит им наращивать мощности и совершенствовать технологии.

Сейчас закупки часто ситуативные: сегодня планируется большая поставка, а завтра снова месяц ждут следующего контракта. Производителям нужно больше прогнозируемости, что позволит им наращивать мощности и совершенствовать технологии. Прозрачность в формировании потребностей. Ручной режим принятия решений следует заменить системными правилами, которые сделают условия равными для всех производителей. Это позволит компаниям лучше планировать производство, снизить себестоимость продукции и улучшить ее качество.

Ручной режим принятия решений следует заменить системными правилами, которые сделают условия равными для всех производителей. Это позволит компаниям лучше планировать производство, снизить себестоимость продукции и улучшить ее качество. Бюрократические барьеры. Украинские производители дронов сталкиваются с длительными процедурами согласования технических характеристик и сертификации. Упрощение этих процессов ускорит поставки современных БПЛА военным.

Куда же без коррупционных скандалов

Вопреки значительным усилиям в обеспечении войска беспилотниками, не обходилось без коррупционных случаев, о которых время от времени становится известно общественности.

Так, в 2023 году государство могло переплатить около 600 миллионов гривен на закупке дронов Autel EVO MAX 4T в рамках проекта "Армия дронов". Компания "Крион-М" продавала эти дроны государству по почти 500 тысяч гривен за единицу, что вдвое превышало рыночную цену, по мнению журналистов "Громадського". Расследователи указывали, что волонтерский "Фонд Сергея Притулы" в июне 2023 года покупал аналогичные БПЛА за 280 тысяч гривен за штуку, а в августе – за 212 тысяч.

Также совсем недавно, в декабре 2024 года, мэра города Нетешина Хмельницкой области заподозрили в служебной халатности из-за закупки некачественных FPV-дронов для ВСУ. По данным следствия, беспилотные летательные аппараты были укомплектованы компонентами низкого качества, что могло негативно повлиять на их эффективность на поле боя.

К сожалению, эти два упомянутые кейса – не являются единичными. Не хочется в очередной раз банально подчеркивать, насколько дроны важны для войска: чем больше их по более дешевым ценам и как можно лучшего качества – тем больше шансов, что мы будем сохранять свою государственность, а не проиграем врагу.

Однако, когда речь идет о миллиардах гривен, которые могут или пойти на фронт, или осесть в карманах посредников, это уже вопрос не только эффективности закупок, но и стратегической безопасности государства. Каждый скандальный тендер – это не просто потерянная сумма, а реальные потери на поле боя, где более дешевый, но качественный дрон мог бы спасти жизнь или изменить ход боя.

Видят ли дроны конец войны и мир

что Украина на протяжении этих 3 лет совсем не сэкономила бюджетных средств на закупке дронов, также несправедливо. Более полумиллиарда, или 540 миллионов, гривен – именно такова суммарная разница между ожидаемой стоимостью и победным предложением, если анализировать данные, выложенные на Prozorro. Кроме того, в Минцифры сообщали в середине 2024 года, что более 3,3 миллиарда гривен государство сэкономило на беспилотниках.

По словам производителей дронов, с которыми мы общались, запрос на беспилотники постоянно растет с начала полномасштабного вторжения. Если в начале речь шла о том, чтобы иметь 2000 "Мавиков" в год, то сейчас это количество нужно на одно направление, а иногда и в месяц. Компании планируют увеличивать производство, наращивать мощности и эффективно противостоять российской агрессии, ведь она все еще продолжается, несмотря на активизацию в медийном поле разговоров о возможном перемирии.

Кто-то более серьезно воспринимает возможность окончания активной фазы боевых действий, для кого-то это – информационный шум. Однако представляется очевидным, что потребность в дронах не исчезнет в ближайшей перспективе, потому что в приоритете для Украины является воевать технологиями, а не людьми.

Кроме того, утверждения отдельных игроков рынка по росту запроса на дроны подтверждают цифры. С каждым месяцем растет количество договоров по беспилотникам, по данным Prozorro. И ничего не указывает на то, что динамика развернется в диаметрально противоположную сторону.

Уже совсем скоро мы расскажем вам о других позициях, закупка которых существенно возросла в течение почти трех лет широкомасштабного противостояния с Россией. Советуем настойчиво следить за 24 Каналом, а особенно серией "Бюджеты войны", которая рассказывает о том, что стало для нас жизненно важным.

Журналистыпроводили анализ, приведенный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому все упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro. Отбор тендеров осуществлялся по следующим ключевым словам: "дрон", "Mavic", "квадрокоптер", "БПЛА". Охватываемый период: с 24.02.2022 по 31.12.2024.