По словам журналиста, когда Javelin привезли в Украину, то ему пообещали, что новое оружие сразу передадут на фронт. Теперь Цаплиенко лично убедился в этом.

Обратите внимание Бойцы ВСУ испытали беспилотники Bayraktar и комплексы Javelin: мощные фото

Журналист опубликовал фотографию

Андрей Цаплиенко заявил, что те, кто говорит, что противотанковые комплексы "пылятся на складах" сильно ошибаются. Журналист убежден, что при необходимости наши защитники обязательно используют их.

Бойцы ООС ни минуты не будут колебаться, если на них попрут российские танки,

– заявил Цаплиенко.

По словам журналиста, украинские военные готовы отражать российские атаки.

Javelin уже на Донбассе / Фото Андрея Цаплиенко

Передача из США противотанковых Javelin Украине: главное

Как это было: испытания беспилотников Bayraktar и комплексов Javelin – смотрите видео

Текст публикации Андрея Цаплиенко

Те, кто думает, что "Джавелины" у нас на складах припадают пылью, очень сильно ошибаются. Когда мы в октябре встречали эти легендарные противотанковые системы в Борисполе, начальник главного управления логистики Генштаба Николай Шевцов пообещал, что они будут в руках бойцов Операции Объединенных Сил. И вот я вижу собственными глазами. Генерал обещание выполнил. И бойцы ООС ни минуты не будут колебаться, если на них попрут русские танки. "Мы спокойны, как капля росы на краю листика гинкго", – примерно так с военного языка можно перевести то, что мне сказал командир этих ребят на счет возможного наступления России.