Украинские герои сбили российский боевой вертолет: эпическое видео

Украинские защитники сбили российский боевой вертолет. Эпические кадры уже покорили сеть.

Видео поделилась пресс-служба Генштаба ВСУ. Сообщение сразу же начало собирать лайки и "сердечки".

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Так гибнут российские оккупанты! На этот раз в вертолете! #stoprussia Бей захватчиков! Вместе победим!,

– говорится в сообщении.

Украинские герои сбили российский боевой вертолет: смотрите видео

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