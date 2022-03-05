Украинские герои сбили российский боевой вертолет: эпическое видео
5 марта 2022 , 11:07Читати новину українською
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Украинские защитники сбили российский боевой вертолет. Эпические кадры уже покорили сеть.
Видео поделилась пресс-служба Генштаба ВСУ. Сообщение сразу же начало собирать лайки и "сердечки".
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Так гибнут российские оккупанты! На этот раз в вертолете! #stoprussia Бей захватчиков! Вместе победим!,
– говорится в сообщении.
Украинские герои сбили российский боевой вертолет: смотрите видео
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