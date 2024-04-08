Об этом 24 Каналу сообщили источники в украинских спецслужбах. Последствия для российских захватчиков от действий киберспециалистов были ощутимыми.

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Украинские хакеры атаковали дата-центр ВПК России

Собеседники в украинских спецслужбах рассказали, что в облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юридических лиц страны-агрессора. Среди них были предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты.

Среди них: "Уральский завод гражданской авиации", "НПП "РУБИН"" (входит в состав холдинга "Росэлектроника"), "Уральский завод спецтехники", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснефть, "Норильский никель", Ростелеком, Телеком, Мегафон,

– объяснили источники.

По данным собеседников, это была совместная операция украинской хакерской группы "BLACKJACK" с кибердепартаментом СБУ. Они уничтожили более 300 Тб данных.

"Это - 400 виртуальных и 42 физических сервера, где размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами на предприятиях", – объяснили источники.

Собеседники в спецслужбах также отметили, что уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе 2024 года.

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