Про це 24 Каналу повідомили джерела в українських спецслужбах. Наслідки для російських загарбників від дій кіберфахівців були відчутними.
Цікаво IT-Армія України атакувала найбільший інтернет-портал Росії МаіІ․ru, – Мінцифри
Українські хакери атакували дата-центр ВПК Росії
Співрозмовники в українських спецслужбах розповіли, що у хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше ніж 10 тисяч юридичних осіб країни-агресорки. Серед них були підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.
Серед них: "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБИН"" (входить до складу холдингу "Роселектроніка"), "Уральський завод спецтехніки", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, "Норільський нікель", Ростелеком, Телеком, Мегафон,
– пояснили джерела.
За даними співрозмовників, це була спільна операція української хакерської групи "BLACKJACK" з кібердепартаментом СБУ. Вони знищили більш ніж 300 Тб даних.
"Це — 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах", – пояснили джерела.
Співрозмовники в спецслужбах також зазначили, що знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні 2024 року.
Раніше хакери ГУР зламали державні сайти Росії
- Хакери ГУР МО України 12 березня здійснили масштабну кібератаку на кілька провідних державних сайтів Росії. Внаслідок цього із файлових сховищ було видалено понад 60 терабайтів даних.
- Також було зашифровано сотні доменних комп'ютерів користувачів, на яких містилися важливі дані. Атаку хакери здійснили на ряд провідних державних сайтів Росії, включаючи "Стандартінформ", "Станкопром" та "ГУ "ВО Мінфіна Росії"".
- У СтратКомі ЗСУ 30 березня повідомили, що лідер та команда групи "UA25" успішно здійснили кібератаку на більше ніж 100 російських сайтів. Внаслідок цього вдалося отримати терабайти секретної інформації.
- Ця атака завдала Росії збитків понад 12 мільярдів доларів США, а відновлення серверів потребуватиме значних зусиль та ресурсів. Крім того, кілька сайтів з доменом gov.ru не працювали протягом кількох годин.