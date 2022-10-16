Украинские хакеры отомстили за недавние обстрелы: в России массовые отключения света

Украинская IT-армия отомстила России за ракетные обстрелы 10 октября и разрушение инфраструктуры: хакеры атаковали питерскую энергокомпанию. Как результат – часть ленинградской области осталась без света.

Ответная атака на российские преступления состоялась на днях, а детали этой атаки представители киберсообщества рассказали вчера.

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Кибервоины не просто сломали систему управления, но и скачали внутренние документы энергетической компании. На их обработку ушло 2 дня. И сейчас все эти приказы, паспортные данные и т.д. уже выложили в открытый доступ.

Мы это сделали без ракет и смертей: получили доступ к системе управления и поиграли с переключателями. Да, недавние перебои электроэнергии в ленинградской области – это дело наших рук,

– отметили в кибервойсках.

И заверили, что дальнейшие их действия россиянам тоже не понравятся.