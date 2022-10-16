Атака у відповідь на російські злочини відбулася днями, а деталі цієї атаки представники кіберспільноти розповіли учора.

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Кібервоїни не просто зламали систему управління, а й викачали внутрішні документи енергетичної компанії. На їхню обробку пішло 2 дні. І зараз всі ці накази, паспортні дані тощо уже виклали у відкритий доступ.

Ми це зробили без ракет і смертей: отримали доступ до системи управління і погралися з перемикачами. Так, недавні перебої електроенергії в ленінградській області – це справа наших рук,

– зазначили в кібервійськах.

І запевнили, що подальші їхні дії росіянам також не сподобаються.