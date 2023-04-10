Украинские хактивисты команды "Кибер Сопротивление" эксклюзивно предоставили для анализа волонтерам международного разведывательного сообщества частные переписки Моргачева.

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Кто такой Сергей Моргачев

Он является куратором одной из известнейших российских хакерских групп APT 28. Ее обвиняют во многих киберпреступлениях по всему миру. Эта структура прямо подчинена российской военной разведке. Она устраивала многочисленные кибератаки, направленные на правительственные и неправительственные объекты:

США,

Германии,

Италия,

Латвии,

Эстонии,

Чехии,

Польша,

Норвегии,

Нидерланды,

Украины и других стран.

Любопытно! На почте самого Моргачева нашли письмо от компании Apple за 2018 год, где его информируют о запросе данных его аккаунта, которое поступило от Федерального бюро расследований США, в связи с объявлением его в розыск.



Письмо Моргачеву от Apple / Фото InformNapalm

Известно, что Сергей Моргачев родился 22 мая 1977 в Киеве. А с 1994 по 1999 год учился в Академии ФСБ в Москве.

Обратите внимание! Личные данные Моргачева можно просмотреть по ссылке.

Роль Моргачева в вооруженной агрессии против Украины

Журналисты-расследователи обнаружили на почте Моргачева документы, подтверждающие его причастность к войне в Украине. В частности, он подавал анкету для допуска к государственной тайне. С августа 2022 года по настоящее время он находится на должности "Инженер-программист 1 категории" в "Специальном технологическом центре".

Справка. "Специальный технологический центр" – это предприятие, которое играет немаловажную роль в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины. По данным официального сайта НАПК Украины, на эту организацию уже наложены санкции США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии, стран ЕС и Украины.

Интересно, что среди документов Моргачева есть и свежая медицинская справка по поводу отсутствия противопоказаний для работы с документами, содержащими государственную тайну.



Моргачев может работать с государственной тайной / Фото InformNapalm

Согласно выписке о доходах, зарплата Моргачева в конце 2022 года составляла 250 – 300 тысяч рублей в месяц. У него также есть жена Екатерина и двое несовершеннолетних детей.



Екатерина и Сергей Моргачевы / Фото InformNapalm

Месть от украинских хакеров