Українські хактивісти команди "Кібер Спротив" ексклюзивно надали для аналізу волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти приватні листування Моргачева.
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Хто такий Сергій Моргачев
Він є куратором одної з найвідоміших російських хакерських груп APT 28. Її звинувачують у багатьох кіберзлочинах по всьому світу. Ця структура прямо підпорядкована російській воєнній розвідці. Вона влаштовувала численні кібератаки, спрямовані на урядові та неурядові об'єкти в:
- США,
- Німеччині,
- Італії,
- Латвії,
- Естонії,
- Чехії,
- Польщі,
- Норвегії,
- Нідерландах,
- Україні та інших країнах.
Лист Моргачеву від Apple / Фото InformNapalm
Відомо, що Сергій Моргачев народився 22 травня 1977 року у Києві. А вже з 1994 по 1999 рік навчався в Академії ФСБ у Москві.
Роль Моргачева у збройній агресії проти України
Журналісти-розслідувачі знайшли на пошті Моргачева документи, які підтверджують його причетність до війни в Україні. Зокрема, він подавав анкету для допуску до державної таємниці. Із серпня 2022 року і донині він перебуває на посаді "Інженер-програміст 1 категорії" у "Спеціальному технологічному центрі".
Цікаво, що серед документів Моргачева є і свіжа медична довідка щодо відсутності протипоказань для роботи з документами, що містять державну таємницю.
Моргачев може працювати з державною таємницею / Фото InformNapalm
Згідно із випискою про доходи, зарплатня Моргачева наприкінці 2022 року становила 250 – 300 тисяч рублів на місяць. Він також має дружину Катерину та двох неповнолітніх дітей.
Катерина та Сергій Моргачеви / Фото InformNapalm
Помста від українських хакерів
Отримавши доступ до акаунту Моргачева на AlịExpress, хакери-активісти замовили на його адресу, що була прив'язана до акаунту, декілька десятків одиниць різних товарів, серед яких:
- сувеніри з логотипом ФБР (яке його розшукує),
- а також велику партію іграшок для дорослих, яку оплатили з його картки.
Хакери замовили Моргачеву іграшки для дорослих / Фото InformNapalm