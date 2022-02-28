Украинские хакеры взломали сайт Кремля, – советник главы МВД

Украинские хакеры в воскресенье, 27 февраля, взломали сайт Кремля и обнародовали всю его телефонную базу.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Обратите внимание Слив российской базы данных – это только начало, – советник Всемирного банка по кибербезопасности

"Вчера вечером (28 февраля – 24 канал) мы совершили еще одну инициативу – совместно с "Киборгами-спам Украины" был взломан сайт Кремля и мы в свободный доступ на чат-боте "Власть РФ" выложили полностью всю телефонную базу Кремля", – сказал Денисенко.

Атаки хакеров Anonymous

Как известно, кибервойну Кремлю объявила также известная во всем мире группа хакеров Anonymous. Они, в частности, взломали сайты Минобороны России и Беларуси, правительственный сайт Чечни, а также взломали российские каналы, где транслировали украинскую музыку.

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