Украинские экспортеры лома прекратили уплачивать в бюджет любую вывозную пошлину – СМИ

В этом году украинские экспортеры лома установили несколько рекордов по физическому объему вывоза сырья, получив возможность вывозить его без уплаты какой-либо пошлины.

Об этом пишет "Телеграф". Интернет-издание подчеркивает, что если еще в прошлом году таможня собирала в пользу государства символические 3 евро с каждой тонны лома, которую украинский бизнес стремился поставить на территорию Евросоюза, с 1 января сборы в госбюджет от экспорта стратегического сырья составили круглый ноль.

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Кроме того, как пишет "Телеграф", украинские экспортеры лома уже давно научились избегать уплаты в бюджет "общей" экспортной пошлины на металлолом в размере 180 евро/т, научившись получать на таможне сертификат происхождения EUR.1.

Вполне естественно, что успехи беспошлинной торговли не заставили себя ждать. Так, по информации Государственной таможенной службы, Украина за 8 месяцев 2024 года увеличила экспорт металлолома более чем наполовину. А в августе этого года показатели экспорта достигли пиковой отметки, что стало максимумом с декабря 2021 года,

– отмечает СМИ.

В "Телеграфе" добавили, что европейские страны-получатели украинского лома, например Болгария или Польша, являются лишь "перевалочными базами" для дальнейшего реэкспорта сырья в те страны (Турция, Индия), на которые работает пошлина 180 евро/т. Таким образом, можно констатировать, что в режиме торговли украинским ломом назрели серьезные изменения:

текущее положение дел в сфере экспорта сырья уже давно не отвечает национальным интересам государства Украина,

в отрасли процветают серые схемы, подделка документов и коррупция, в результате чего государственный бюджет перестал получать хоть какие-то средства от вывоза лома.

"И такая ситуация выглядит откровенным издевательством над здравым смыслом, особенно когда государство пытается наполнить бюджет путем повышения налогов для населения", – констатирует "Телеграф", напоминая, что уже в первом чтении Верховная Рада поддержала повышение ряда ставок налогообложения, в том числе военного сбора с 1,5% до 5% и налогов для ФЛП.