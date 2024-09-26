Про це пише "Телеграф". Інтернет-видання підкреслює, що якщо ще минулого року митниця збирала на користь держави символічні 3 євро з кожної тонни брухту, яку український бізнес прагнув поставити на територію Євросоюзу, з 1 січня збори до держбюджету від експорту стратегічної сировини склали круглий нуль.

Буде цікаво Був дзвінок зі США, – Коломойський розповів, як йому вручили підозру

Крім того, як пише "Телеграф", українські експортери брухту вже давно навчилися уникати сплати до бюджету "загального" експортного мита на металобрухт у розмірі 180 євро/т, навчившись отримувати на митниці сертифікат походження EUR.1.

Цілком природно, що успіхи безмитної торгівлі не забарилися. Так, за інформацією Державної митної служби, Україна за 8 місяців 2024 року збільшила експорт металобрухту більш ніж наполовину. А у серпні цього року показники експорту досягли пікової позначки, що стало максимумом із грудня 2021 року,

– зазначає ЗМІ.

У "Телеграфі" додали, що європейські країни-отримувачі українського брухту, наприклад Болгарія чи Польща, є лише "перевалочними базами" для подальшого реекспорту сировини в ті країни (Туреччина, Індія), на які працює мито 180 євро/т. Таким чином, можна констатувати, що в режимі торгівлі українським брухтом назріли серйозні зміни:

поточний стан справ у сфері експорту сировини вже давно не відповідає національним інтересам держави Україна,

у галузі процвітають сірі схеми, підробка документів та корупція, внаслідок чого державний бюджет перестав отримувати хоч якісь кошти від вивезення брухту.

"І така ситуація виглядає відвертим знущанням зі здорового глузду, особливо коли держава намагається наповнити бюджет шляхом підвищення податків для населення", – констатує "Телеграф", нагадуючи, що вже у першому читанні Верховна Рада підтримала підвищення низки ставок оподаткування, у тому числі військового збору з 1,5% до 5% і податків для ФОПів.