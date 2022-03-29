Украинские композиторы представили 7-часовую композицию-инсталляцию "Мариуполь"

На 21-й день войны в Ивано-Франковске сыграли композицию "Мариуполь". Именно во время ее выполнения вражеские снаряды разбомбили Мариупольский драматический театр.

Авторами произведения стали Роман Григоров и Илья Разумейко. Мужчины, стоя на своем музыкальном фронте, из-за музыки передали все эмоции, которые испытывает каждый украинец, дом которого пришли уничтожили российские оккупанты под предлогом "освободить от нацизма".

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Отметим, что 20 марта часть пьесы была представлена в Нью-Йорке на фестивале украинской современной музыки (Ukrainian Contemporary Music Festival).

Мариуполь – интернациональный, мультикультурный, свободный украинский город. Уничтожение Мариуполя – уголовное, военное и моральное преступление, которое сопровождается крупнейшей, циничной и черной пропагандой со стороны террористической группировки под названием Российская Федерация. Правда победит! Мирное небо, красивые свободные люди в кофейнях, фестивали и картинные галереи вернутся в этот город, Мариуполь выстоит! Украина победит!

– заявил Илья Разумейко.

Видео композиции – Инсталляции "Мариуполь":