Авторами твору стали Роман Григорів та Ілля Разумейко. Чоловіки, стоячи на своєму музичному фронті, через музику передали всі емоції, які відчуває кожен українець, дім якого прийшли знищили російські окупанти під приводом "звільнити від нацизму".

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Зазначимо, що 20 березня частину п'єси було представлено в Нью-Йорку на Фестивалі української сучасної музики (Ukrainian Contemporary Music Festival).

Маріуполь – інтернаціональне, мультикультурне, вільне українське місто. Знищення Маріуполя – кримінальний, військовий та моральний злочин, який супроводжується найбільшою, цинічною та чорною пропагандою з боку терористичного угрупування під назвою російська федерація. Правда переможе! Мирне небо, красиві вільні люди в кав'ярнях, фестивалі та картинні галереї повернуться до цього міста, Маріуполь вистоїть! Україна переможе!

– заявив Ілля Разумейко.

Відео композиції-інсталяції "Маріуполь":