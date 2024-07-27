Собственно, не пожалели оккупанты "Искандеров" для ударов по муляжам. Украинские военные призывают донатить на соответствующие макеты, чтобы иметь возможность больше опустошать силы россиян.
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Как Россия тратит "Искандеры" на макеты
В Воздушных силах констатировали, что макеты – это как дроны. То есть их мало не бывает.
Ложные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных Сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА.
Как констатируют защитники, пока противник тратит ресурсы, они – сохраняют людей, технику, а также бьют в ответ.
Как россияне били "Искандерами" по украинским макетам: смотрите видео, распространенное на канале Воздушных сил
Стоимость одной ракеты "Искандер" варьируется в зависимости от ее модификации и типа боеголовки. По разным оценкам, стоимость может составлять от 3 до 5 миллионов долларов США за единицу.
Воздушные силы ВСУ объясняют, что текущего государственного финансирования крайне не хватает, поэтому и призывают приобщаться к инициативам фондов и сообществ, которые будут собирать средства на макеты техники.