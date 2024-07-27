Власне, не пошкодували окупанти "Іскандерів" задля ударів по муляжах. Українські військові закликають донатити на відповідні макети, аби мати змогу більше спустошувати сили росіян.

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Як Росія тратить "Іскандери" на макети

У Повітряних силах констатували, що макети – це як дрони. Себто їх замало не буває.

Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки Повітряних Сил ефективно працюють. Ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних та крилатих ракет, ударних БпЛА.

Як констатують захисники, поки противник витрачає ресурси, вони – зберігають людей, техніку, а також б'ють у відповідь.

Як росіяни били "Іскандерами" по українських макетах: дивіться відео, поширене на каналі Повітряних сил

Вартість однієї ракети "Іскандер" варіюється залежно від її модифікації та типу боєголовки. За різними оцінками, вартість може становити від 3 до 5 мільйонів доларів США за одиницю.

Зверніть увагу! На виробництво макетів для Повітряних сил менше ніж за добу зібрали цільову суму – це 7 мільйонів гривень. За словами оборонців неба, якби банківська платіжна система не гальмувала із переведеннями, збір вдалося б закрити значно раніше.

Повітряні сили ЗСУ пояснюють, що поточного державного фінансування вкрай бракує, тому й закликають долучатись до ініціатив фондів та спільнот, які збиратимуть кошти на макети техніки.