Украинские мужчины возвращаются из-за границы защищать Украину: красноречивое видео

Каждый день в Украине появляется все больше и больше желающих встречать российских оккупантов. Из-за границы продолжают прибывать военнообязанные украинцы.

После открытого вторжения России только через пункты пропуска во Львовской области из-за границы въехали более 50 тысяч граждан Украины.

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Среди них около 80%, то есть почти 40 тысяч – это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Они хотят встречать "асвабадителей", но не цветами!

Говорят, свою землю Путину просто так не отдадут.

Если не мы, то кто! Здесь наш дом, наши семьи, надо их защищать,

– говорят ребята.

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