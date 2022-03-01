Операторы Украины отключили связь оккупантам: людей просят сообщить о воровстве телефонов

Украинские операторы отключили связь оккупантам. То есть лишили доступа телефонов с российскими номерами в сети.

Соответствующую информацию обнародовали в телеграмме Государственной службы специальной связи и защиты Украины. Это произошло 28 февраля.

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В Украине отключили связь оккупантам

Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети,

– объяснили в Госспецсвязи.

Это один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий.

Украинцев просят сообщить о воровстве телефонов

Оккупанты из-за нехватки связи воруют телефоны у граждан.

Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон,

– сообщили в ведомстве.

Там сообщили, что следует сообщить об этом, воспользовавшись телефоном соседей или стационарным. Ведь от этого зависит безопасность государства и жизнь украинцев.

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