Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це трапилось 28 лютого.

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В Україні відключили зв'язок окупантам

Українські оператори відключили зв'язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж,

– пояснили в Держспецзв'язку.

Повідомили, що це один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Українців просять повідомити про крадіжки телефонів

Окупанти через брак зв'язку крадуть телефони у громадян.

Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон,

– повідомили у відомстві.

Там повідомили, що варто повідомити про це, скориставшись телефоном сусідів чи стаціонарним. Адже від цього залежить безпека держави і життя українців.

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