Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це трапилось 28 лютого.
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В Україні відключили зв'язок окупантам
Українські оператори відключили зв'язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж,
– пояснили в Держспецзв'язку.
Повідомили, що це один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.
Українців просять повідомити про крадіжки телефонів
Окупанти через брак зв'язку крадуть телефони у громадян.
Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон,
– повідомили у відомстві.
Там повідомили, що варто повідомити про це, скориставшись телефоном сусідів чи стаціонарним. Адже від цього залежить безпека держави і життя українців.
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